В аэропорту Чикаго столкнулись два самолета

16:57 2025-01-09
В аэропорту Чикаго столкнулись два самолета

Самолет American Airlines задел хвост лайнера United Airlines во время руления, на борту которого находились 293 пассажира и 10 членов экипажа.

Столкновение двух самолетов произошло в международном аэропорту O’Hare в Чикаго. Как сообщает chicago24online.com, самолет American Airlines задел хвост лайнера United Airlines во время руления.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, рейс American Airlines 1979 задел хвостовую часть рейса United Airlines 219. United направлялся на Гавайи, а American в Лос-Анджелес.

Представитель United Airlines подтвердил, что в момент столкновения их Boeing 787 находился в неподвижном состоянии на рулежной дорожке. На борту лайнера United находились 293 пассажира и 10 членов экипажа.

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажирам были предоставлены новые самолеты.

Обстоятельства инцидента расследуют соответствующе органы.

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