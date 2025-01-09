Российские ученые создали препарат для лечения депрессии у людей с лишним весом

17:05 2025-01-09
Российские ученые создали препарат для лечения депрессии у людей с лишним весом

Препарат уже успешно прошел пилотные клинические исследования, теперь на очереди клиническим испытания.

Исследователи Института общей генетики имени Вавилова РАН работают над созданием препаратов, позволяющих восстанавливать и улучшать микробиому кишечника.

Одно из их недавних достижений ученых - создание препарата, который показал положительное влияние на депрессивные состояния, связанные с ожирением.

Как уточнил завлабораторией генетики микроорганизмов ИОГен Валерий Даниленко, препарат успешно прошел пилотные клинические исследования.

Специалисты планируют перейти к клиническим испытаниям уже в ближайшее время, передает РИА Новости.

"Совокупность микроорганизмов, которые населяют кишечник человека, представляет сложную экосистему, активно влияющую на работу всего организма. Ученые все чаще обращают внимание на связь микробиоты с развитием разных заболеваний, включая психические расстройства", - отмечается в сообщении агентства.

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