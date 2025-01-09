Москвичка очистила мандарин и получила за это почти 10 тысяч долларов

Женщина по имени Аминат выиграла в Москве конкурс по очистке мандаринов методом единой полоски, сообщает Лента.ру со ссылкой на Metro.

Финал конкурса прошел в парке «Сокольники». В соревновании участвовали более трех тысяч москвичей, которые очистили порядка 950 килограммов мандаринов.

Среди пяти финалистов победителем стала женщина, снявшая кожуру длиной 81 сантиметр. За победу она получила миллион российских рублей (около 9,7 тысячи долларов).

При этом уточняется, что ее результат не рекордный. Один из участников на отборочном этапе смог снять 95-сантиметровую полоску кожуры.