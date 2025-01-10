Пара из Подмосковья обманула маркетплейс на 175 тысяч долларов

Супругов, обманувших маркетплейс на 18 миллионов российских рублей (около 175 тысяч долларов) за счет отзывов к товарам задержали в Домодедово.

Об этом сообщает Мослента со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Почти пять месяцев пара пользовалась акцией, в ходе которой онлайн-ритейлер за оставленный комментарий к покупке начислял бонусы, которыми можно было оплатить часть товара.

Супруги же, делая заказ, с помощью специального программного обеспечения оставляли отзыв и потом отменяли покупку. В итоге они «оставили» таким образом более миллиона комментариев с разных аккаунтов.

Для конвертации бонусных баллов в реальные деньги они зарегистрировали фиктивный интернет-магазин, через который сами себе продавали товары по завышенной в несколько раз стоимости. И для оплаты использовали незаконно полученные баллы.

Маркетплейс компенсировал продавцу эту оплату переводом средств на сумму, эквивалентную списанным со счета покупателя бонусам.

Заподозрив мошенничество, представитель маркетплейса обратился в полицию. Супругов задержали.

У них изъяли мобильные телефоны, SIM-карты, компьютерную технику, автомобиль премиум-класса, 8 миллионов российских рублей (около 79 тысяч долларов).

Возбуждено уголовное дело статье о мошенничестве, фигуранты арестованы.