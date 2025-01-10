Пара из Подмосковья обманула маркетплейс на 175 тысяч долларов

13:09 2025-01-10
Пара из Подмосковья обманула маркетплейс на 175 тысяч долларов

Почти пять месяцев супруги пользовались акцией, в ходе которой онлайн-ритейлер за комментарий к покупке начислял бонусы.

Супругов, обманувших маркетплейс на 18 миллионов российских рублей (около 175 тысяч долларов) за счет отзывов к товарам задержали в Домодедово.

Об этом сообщает Мослента со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Почти пять месяцев пара пользовалась акцией, в ходе которой онлайн-ритейлер за оставленный комментарий к покупке начислял бонусы, которыми можно было оплатить часть товара.

Супруги же, делая заказ, с помощью специального программного обеспечения оставляли отзыв и потом отменяли покупку. В итоге они «оставили» таким образом более миллиона комментариев с разных аккаунтов.

Для конвертации бонусных баллов в реальные деньги они зарегистрировали фиктивный интернет-магазин, через который сами себе продавали товары по завышенной в несколько раз стоимости. И для оплаты использовали незаконно полученные баллы.

Маркетплейс компенсировал продавцу эту оплату переводом средств на сумму, эквивалентную списанным со счета покупателя бонусам.

Заподозрив мошенничество, представитель маркетплейса обратился в полицию. Супругов задержали.

У них изъяли мобильные телефоны, SIM-карты, компьютерную технику, автомобиль премиум-класса, 8 миллионов российских рублей (около 79 тысяч долларов).

Возбуждено уголовное дело статье о мошенничестве, фигуранты арестованы.

Инга Райтова
13:18

Инга Райтова

Житель Нижнего Новгорода в новогодье выпил 6,5 литра водки и скончался
Житель Нижнего Новгорода в новогодье выпил 6,5 литра водки и скончался В больнице 40-летнему пациенту поставили предварительный диагноз «отравление суррогатным алкоголем», но спасти его не удалось.
Инга Райтова
12:36

Инга Райтова

Toyota GAZOO Racing презентовала в Токио линейку спорткаров
Toyota GAZOO Racing презентовала в Токио линейку спорткаров Экспозиция, вдохновленная традициями Нюрбургринга, объединила легендарные модели и инновационные прототипы.
Инга Райтова
12:13

Инга Райтова

В Минске прошла презентация нового китайского автобренда DFSK
В Минске прошла презентация нового китайского автобренда DFSK Пока в Беларусь привезли три модели: два кроссовера (электрический E3 и гибридный E5), а также электрофургон EC75.
Инга Райтова
10:40

Инга Райтова

Ученые назвали категории людей, особенно уязвимых перед метапневмовирусом
Ученые назвали категории людей, особенно уязвимых перед метапневмовирусом В зоне риска находятся дети до года и пожилые люди, которые страдают хроническими заболеваниями.
Инга Райтова
19:06

Инга Райтова

Москвичка очистила мандарин и получила за это почти 10 тысяч долларов
Москвичка очистила мандарин и получила за это почти 10 тысяч долларов Женщина по имени Аминат победила в конкурсе по очистке мандаринов методом единой полоски.
Инга Райтова
18:57

Инга Райтова

Во все автомобили Tesla внедрят искусственный интеллект Grok
Во все автомобили Tesla внедрят искусственный интеллект Grok Это подтвердил Илон Маск, Grok может стать доступным в электрокарах уже в этом году.
Новости СМИ2