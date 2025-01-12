Полноценную модель BELGEE X50, сложенную из кубиков, показали на автопараде в Кобрине

25 стилизованных авто приняли участие в карнавальном шоу в Кобрине на празднике «Берестейские сани», сообщает Аbw.by.

Кобринская фабрика игрушек «Полесье» порадовала зрителей полноценной моделью популярного белорусского кроссовера BELGEE X50, выложив ее из пластмассовых кубиков.

Примечательно, что масштаб игрушечной машины был один в один с настоящей.

А СООО «ПП Полесье», к слову, показали модели другой популярной белорусской автотехники. Издание напоминает, что в его каталоге продукции есть МАЗы и тракторы МТЗ, модели военной техники. На фабрике выпускают также электрические квадроциклы для детей.

Парад машин и карнавал продолжится в 2026-м году, когда «Берестейские сани» вновь вернутся в Брест.