Tesla впервые обошла Audi по продажам автомобилей

По итогам 2024-го года американский производитель Tesla впервые опередил по мировым продажам автомобилей немецкий премиум-бренд Audi. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на Bloomberg.

«Входящая в Volkswagen AG Audi продала в 2024 году 1,67 млн ​​автомобилей, что на 12 процентов меньше, чем годом ранее. Борьба с растущей конкуренцией в Китае и Европе, а также слабый спрос на ее электрические модели, оставили бренд позади Tesla. Компания Маска поставила 1,79 млн автомобилей в прошлом году», - уточняется в публикации.

Кроссовер Tesla Model Y сегодня входит в число самых продаваемых авто в мире. В 2025 году он будет обновлен.

Audi и другие немецкие автопроизводители на этом фоне столкнулись с низким спросом на автомашины класса «люкс» в Китае.

А в Европе спрос на электромобили не оправдал прогнозов после того, как ряд стран сократили субсидии на покупку электрокаров.