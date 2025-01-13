В метро китайского Циндао запустили первый в мире поезд с вагонами из углеродного волокна

Первый в мире поезд метро с вагонами из углеродного волокна запустили в эксплуатацию производитель подвижного состава CRRC Qingdao Sifang и метрополитен города Циндао.

Об этом сообщает gudok.ru со ссылкой на «Жэньминь жибао он-лайн».

Разработчики ставили задачу: сделать поезда более легкими и экологичными. В итоге, благодаря углеродным материалам, состав стал легче на 11 процентов. А энергопотребление поезда снизилось на 7 процентов.

Как пишет издание, реализация проекта открывает в машиностроении новые возможности по использованию композитных материалов.