В Екатеринбурге на продажу выставили очень редкий Lamborghini, стоимость тоже космическая

Очень редкий Lamborghini - модель LM002 1992-го года выпуска - выставили на продажу в Екатеринбурге.
Это - первый серийный внедорожник компании, который был презентован в 1986 году.
В объявлении говорится, что сервис проверил все документы владельца. Он у машины был всего один. Пробег - 27 тысяч километров пробега, ни одной аварии, пишет e1.ru.
"Полная реставрация на заводе Lamborghini, это подтверждено официальным сертификатом. Машина в идеальном состоянии, используется лишь для поддержания сертификата и исключения простоя. Один из редчайших экземпляров - для истинных ценителей марки Lamborghini", - отмечается в объявлении.
За эксклюзивное авто из частной коллекции владелец просит 65 миллионов российских рублей (около 640 тысяч долларов).
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