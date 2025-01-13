В Екатеринбурге на продажу выставили очень редкий Lamborghini, стоимость тоже космическая

Очень редкий Lamborghini - модель LM002 1992-го года выпуска - выставили на продажу в Екатеринбурге.

Это - первый серийный внедорожник компании, который был презентован в 1986 году.

В объявлении говорится, что сервис проверил все документы владельца. Он у машины был всего один. Пробег - 27 тысяч километров пробега, ни одной аварии, пишет e1.ru.

"Полная реставрация на заводе Lamborghini, это подтверждено официальным сертификатом. Машина в идеальном состоянии, используется лишь для поддержания сертификата и исключения простоя. Один из редчайших экземпляров - для истинных ценителей марки Lamborghini", - отмечается в объявлении.

За эксклюзивное авто из частной коллекции владелец просит 65 миллионов российских рублей (около 640 тысяч долларов).