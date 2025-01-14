124-летняя китаянка секретом своего долголетия назвала рис и сало

20:10 2025-01-14
124-летняя китаянка секретом своего долголетия назвала рис и сало

Цю Чайши родилась в 1901-м году в провинции Сычуань, она соблюдает режим дня и питается трижды в день.

124-летняя жительница Китая раскрыла секреты своего долголетия. Женщина заявила, что до такого почтенного возраста она дожила благодаря соблюдению режима дня, трехразовому питанию, а также оптимистичному взгляду на жизнь.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на South China Morning Post, Цю Чайши родилась в 1901-м году в провинции Сычуань. Долгожительница живет с родными: ее внучка отметила 60-летие, а младшему члену большой семьи исполнилось восемь месяцев.

Женщина рассказала, что она ведет подвижный образ жизни и регулярно питается рисом и салом.

Китайское издание уточняет, что международными организациями возраст женщины не подтверждается. В то же время у Цю Чайши есть документ, свидетельствующий о дате рождения.

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