В Чикаго койот забрался в холодильник одного из магазинов, его доставала полиция

20:27 2025-01-14
В Чикаго койот забрался в холодильник одного из магазинов, его доставала полиция

С января по март у этих животных брачный сезон, это приводит к их повышенной активности.

Невероятная история произошла в одном из магазинов Чикаго. Как сообщает chicago24online.com, сюда незаметно пробрался койот и забрался на холодильную полку с овощами. 

Животное оттуда извлекали с помощью полиции. 

После поимки койот был передан в центр по реабилитации диких животных. Перед тем, как выпустить животное обратно в дикую природу, его планируется обследовать.

Полиция Чикаго уточнила, что в результате инцидента никто не пострадал. А эксперты напомнили, что с января по март у койотов брачный сезон, это приводит к повышенной активности животных и их частым встречам с людьми.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в соцсетях. Многие пользователи подчеркивают, что хорошо то, что история закончилась благополучно и для посетителей магазина, и для неожиданного гостя из дикой природы.

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