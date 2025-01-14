Продажи электромобилей в 2024-м году выросли на четверть

Мировые продажи электромобилей и гибридов в 2024 году выросли на 25 процентов, превысив 17 миллионов единиц.

Как сообщает speedme.ru, основной вклад в эту статистику внесли рекордные продажи в декабре. Большую лепту в показатель внес Китай, стабилизировался и рынок Европы.

По данным Rho Motion, в декабре было продано 1,9 миллиона электромобилей, что на 25,6 процента больше, чем годом ранее.

В Китае продажи в декабре выросли на 36,5 процента и составили 1,3 миллиона, а за год достигли 11 миллионов. В Европе продано 310 тысяч автомобилей - это на 0,7 процента больше, чем в декабре 2023 года.

Британия по этому показателю обошла Германию и стала крупнейшим рынком региона. А в США и Канаде продажи выросли на 8,8 процента и составили 190 тысяч автомобилей. В других странах прирост в декабре достиг 26,4 процента.

Главными драйверами роста стали субсидии и экологические инициативы. В частности, Китай продлил программу поддержки обмена автомобилей до 2025-го года, стимулируя переход на электротранспорт.

Германия, наоборот, отменила субсидии, и это негативно повлияло на рынок.

Эксперты считают, что в 2025 году ожидается замедление роста продаж электромобилей, а в Европе вступят в силу новые экологические стандарты. В США изменения политики под руководством новой администрации тоже могут повлиять на рынок.