Топ-версия электрокара eπ007 теперь доступна в Беларуси

20:50 2025-01-14
Топ-версия электрокара eπ007 теперь доступна в Беларуси

В максимальной комплектации автомобиль стоит 102 000 рублей, он быстро заряжается и разгоняется до 100 км менее, чем за 4 секунды.

В Беларуси стала доступна топовая версия электромобиля eπ007 от Dongfeng. Как сообщает Аbw.by, продажи лифтбека в максимальной комплектации стартовали в автоцентрах компании «Автопромсервис» - официального импортера бренда в Беларуси.

Топ-версия имеет не только уникальное подъемное заднее крыло, но и двустороннюю цифровую приборную панель, а также оснащена ярко-красными суппортами тормозной системы Energy π и двухцветными литыми дисками Performance R19 с алмазной шлифовкой.

Мощность авто составляет в 544 л.с., до «сотни» машина разгоняется за 3,9 секунды. Батарея емкостью 70,26 кВт⋅ч от CATL обеспечивает внушительный запас хода в 540 км.

Уровень батареи автомобиля восстанавливается с 30 до 80 процентов всего за 26 минут.

В максимальной комплектации eπ007 стоит 102 000 рублей.

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