На стройплощадке АЭС в Британии обнаружили уникальный клад из 300 монет XI века

21:13 2025-01-14
На стройплощадке АЭС в Британии обнаружили уникальный клад из 300 монет XI века

По меркам того времени это были большие деньги, на них можно было купить 16 коров.

Клад из 321 англосаксонской монеты XI столетия обнаружили на стройплощадке АЭС в английском графстве Суффолк, сообщает Лента.ру со ссылкой на Live Science.

Серебряные монеты хранились в свертке из листа свинца, который был упакован в холщовый мешочек. Благодаря этому они почти в идеальном состоянии сохранились до наших дней.

Все они отчеканены в период с 1036 по 1044 годы. Примечательно, что некоторые из найденных монет были изготовлены на небольших провинциальных монетных дворах, и это придает им особую ценность.

Суммарный номинал монет - 320 пенсов. По меркам XI века это были серьезные деньги, на них можно было купить 16 коров. 

К слову, с 1042 года Англией правил король Эдуард Исповедник, который конфисковал имущество многих представителей предыдущих элит, которые впали к нему в немилость.

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