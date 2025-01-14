На стройплощадке АЭС в Британии обнаружили уникальный клад из 300 монет XI века

Клад из 321 англосаксонской монеты XI столетия обнаружили на стройплощадке АЭС в английском графстве Суффолк, сообщает Лента.ру со ссылкой на Live Science.

Серебряные монеты хранились в свертке из листа свинца, который был упакован в холщовый мешочек. Благодаря этому они почти в идеальном состоянии сохранились до наших дней.

Все они отчеканены в период с 1036 по 1044 годы. Примечательно, что некоторые из найденных монет были изготовлены на небольших провинциальных монетных дворах, и это придает им особую ценность.

Суммарный номинал монет - 320 пенсов. По меркам XI века это были серьезные деньги, на них можно было купить 16 коров.

К слову, с 1042 года Англией правил король Эдуард Исповедник, который конфисковал имущество многих представителей предыдущих элит, которые впали к нему в немилость.