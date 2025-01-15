Китайские военные могут перехватить 1400 спутников Starlink

16:27 2025-01-15
Китайские военные могут перехватить 1400 спутников Starlink

Ученые Поднебесной создали эффективную стратегию координации действий спутников-перехватчиков, применив для этого новый бинарный алгоритм ИИ.

Ученые Китая смоделировали операцию по приближению к спутникам Starlink, а также возможному их уничтожению. Как показало исследование, 99 китайских спутников способны за 12 часов нейтрализовать около 1400 аппаратов Starlink.

Спутники КНР могут быть оборудованы лазерами, микроволновыми устройствами, а также средствами для разведки. Ученые создали эффективную стратегию координации действий спутников-перехватчиков, применив для этого новый бинарный алгоритм ИИ.

Созданный компанией SpaceX Starlink включает более 6700 спутников. В будущем планируется запуск еще большего количества аппаратов. Управлять таким количеством спутников с ограниченными ресурсами - задача не из простых.  Для близкой разведки спутников Starlink необходимы точные орбитальные расчеты.

Для подзарядки энергоемкого оборудования, кроме того, требуется достаточное количество солнечного света.

Чтобы преодолеть эти трудности, ученые создали бинарный алгоритм, вдохновленный методами охоты китов, позволяющих эффективно загонять мелкую рыбу и экономить при этом энергию.

По словам разработчиков, их решение способно обеспечить надежный перехват большой части спутников Starlink всего за пару минут.

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