Жительнице Чикаго предъявили счет в 7 тысяч долларов за доставку дочери в больницу на машине скорой

17:01 2025-01-15
Жительнице Чикаго предъявили счет в 7 тысяч долларов за доставку дочери в больницу на машине скорой

При этом маленькая пациентка преодолела на ней расстояние всего в 17 километров.

Кэтлин Дудзик из Чикаго была потрясена, получив счет за доставку дочери в больницу на машине скорой помощи. В отделение экстренной помощи рядом с домом ребенка доставили потому, что у девочки подозревали проблемы с кистой.

Но врачи настояли на переводе пациентки в основное отделение этой больницы - для консультации.

«Я спросила, могу ли отвезти её сама, ведь мой автомобиль был рядом. Но мне ответили, что в таком случае обследование начнётся заново. Полагаясь на их медицинский опыт, я согласилась. На следующий день дочь выписали, подтвердив диагноз – разрыв кисты», – цитирует Кэтлин издание chicago24online.com.

А потом она получила счёт на 7 260 долларов за поездку на расстояние в 17 километров.

Дудзик призналась, что была в шоке. "У меня отличная страховка через профсоюз, потому большую часть суммы покрыли, однако мне еще осталось заплатить 1300 долларов. А что делать тем, у кого нет хорошей страховки? Такой долг может на годы похоронить семью».

Представитель Illinois State Ambulance Association Эндрю Торнтон пояснил, что стоимость услуг скорой помощи высока из-за их специфики.

«Скорая – это мобильное отделение экстренной помощи, эксплуатация которого требует больших затрат. Мы стараемся учитывать финансовые возможности пациентов, однако в условиях нехватки персонала и роста зарплат стоимость услуг растёт», – заявил он.

Эксперты посоветовали американцам в таких случаях договариваться о снижении суммы с больницей, узнать о вариантах рассрочки и пересмотреть условия со своей страховой компанией.

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