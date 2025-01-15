Стало известно, будут ли отменять церемонию «Оскара» из-за пожаров в США

17:44 2025-01-15
Стало известно, будут ли отменять церемонию «Оскара» из-за пожаров в США

Ранее СМИ писали о переносе из-за пожаров объявления номинантов на премию «Оскар», причем некоторые даже заявляли об отмене церемонии.

Несмотря на бушующие в Калифорнии лесные пожары, церемония вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе все-таки состоится, сообщает МК.

Издание сообщает об этом со ссылкой на журнал Hollywood Reporter и его источники в Академии кинематографических искусств и наук.

Журнал написал, что может заявить, что «подобные планы не рассматриваются».

Также СМИ подчеркнуло: единственный орган, который может оценить, как будет проходить это мероприятие, - совет управляющих. И любые изменения «требуют серьезных консультаций».

Ранее СМИ писали о переносе из-за пожаров объявления номинантов на премию "Оскар", причем некоторые даже заявляли об отмене церемонии.

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