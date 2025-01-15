Самым безопасным автомобилем 2024-го года признан Mercedes-Benz E-Class

Самым безопасным автомобилем, который прошел испытания Euro NCAP в 2024-м году, стал Mercedes-Benz E-Class.

Как сообщает Аbw.by, это авто представительского класса по сумме оценок получило высшее среднее значение баллов в четырех категориях: «Защита взрослых пассажиров», «Защита уязвимых участников дорожного движения», «Защита детей-пассажиров» и «Технологии обеспечения безопасности».

Как говорится в отчете, 20 из 44 автомобилей, которые протестированы Euro NCAP, - малые внедорожники. Лидером в данном сегменте стал китайский Zeekr X, который «обошел автомобили-конкуренты европейских производителей».

С малым отрывом позади оказались такие модели машин, как Deepal S07, Cupra Tavascan, MG HS, Toyota C-HR, Porsche Macan, Volvo EX30 и Xpeng G6. Zeekr X был к тому же признан самым безопасным электромобилем года.

Среди полноразмерных внедорожников наивысший балл получила Маzda СХ-80, опередившая по результатам Audi Q6 e-tron. Volkswagen Passat и Skoda Superb названы самыми безопасными семейными автомобилями.

Euro NCAP отметил также новинку минувшего года в сегменте пикапов. Это - пятиместный четырехдверный китайский Maxus eTERRON 9, он стал лучшим в классе.

При этом ни один из семейных компактов не прошел отбор из-за низких оценок.