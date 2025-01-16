Россия разрабатывает собственное летающее авто

19:43 2025-01-16
Россия разрабатывает собственное летающее авто

Электромобиль «ИФ-9» двухместный, у него кабина капсульного типа. Машина снабжена четырьмя складывающимися опорами, которые активируются в авиарежиме.

Прототип летающего автомобиля готовят к летным испытаниям, проект «ИФ-9» пока лишь на начальной стадии, он представлен в виде макета 1:5, сообщает Аbw.by со ссылкой на Тechinsider.

Как уточняет издание, основатель бюро, выпускник и преподаватель МГТУ им. Н.Э. Баумана Иван Филатов вложил свои инициалы в название модели.

Электромобиль двухместный, у него кабина капсульного типа. Машина снабжена четырьмя складывающимися опорами, которые активируются в авиарежиме, при этом запуская роторные двигатели с винтами.

Российские инженеры предложили систему «упаковки» взлетного оборудования, которая отлична от других разработчиков.

ИФ-9 оборудован оригинальной системой спасения экипажа: кабина-капсула у него отстреливается с помощью пиропатронов - как в самолетах, и опускается на парашюте.

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