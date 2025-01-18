Ученые объяснили причину сокращения суток на Земле

10:49 2025-01-18
Ученые объяснили причину сокращения суток на Земле

Этот феномен связывают с изменением частоты резонанса Шумана, то есть показателя электромагнитных колебаний между поверхностью планеты и ионосферой.

Международная группа исследователей признала: привычные 24-часовые сутки на Земле заметно сократились. Этот феномен связывают с изменением частоты резонанса Шумана, иначе говоря - показателя электромагнитных колебаний между поверхностью планеты и ионосферой.

В середине ХХ-го века данная частота устойчиво держалась на уровне 7,83 Герц, сейчас она достигла 16 Герц. В результате субъективное восприятие суток сократилось до 16-ти часов, planet-today.ru со ссылкой на LIFE.

Специалисты считают, что произошли реальные перемены, которые связаны с глобальной трансформацией человеческого сознания. Ускорение временных процессов - свидетельство о переходе цивилизации на новый этап развития.

Исследователи подчёркивают: в данный исторический период наблюдается беспрецедентный сдвиг в восприятии времени, и это говорит о начале фундаментальных изменений в развитии человечества.

Эксперты при этом акцентируют внимание на том, что физическая продолжительность суток осталась неизменной либо изменилась на доли секунды. Но что действительно кардинально меняется, так это - субъективное ощущение течения времени.

Учёные считают, что это маркер перехода от поклонения материальным ценностям к духовным ориентирам в развитии общества.

Исследователи планируют и дальше изучать влияние изменений резонанса Шумана на различные факторы жизни на Земле и возможные последствия таких перемен для будущего человечества.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
11:53

Инга Райтова

Легендарный музыкант Боб Дилан завел себе страничку в TikTok
Легендарный музыкант Боб Дилан завел себе страничку в TikTok Ролики набирают миллионы просмотров, при этом пользователи сети напомнили, что в США хотят заблокировать ТикТок уже 19 января.
Инга Райтова
11:36

Инга Райтова

Haval теперь будут собирать в Калуге
Haval теперь будут собирать в Калуге В будущем ассортимент выпускаемой продукции здесь может увеличиться, на поток могут поставить еще и «каблучок» B9, то есть Peugeot Partner.
Инга Райтова
11:20

Инга Райтова

Жизни на Земле угрожают миллионы осколков космического мусора
Жизни на Земле угрожают миллионы осколков космического мусора Особую опасность представляют небольшие объекты размером от 1 до 10 сантиметров, которые с легкостью пробивают корпуса спутников и солнечные батареи.
Инга Райтова
10:30

Инга Райтова

Археологи обнаружили в Адыгее уникальное захоронение знатной женщины эпохи средневековья
Археологи обнаружили в Адыгее уникальное захоронение знатной женщины эпохи средневековья Раскопки на Дегуакской поляне стали первой масштабной экспедицией ученых в эту местность, которая длится год.
Инга Райтова
19:51

Инга Райтова

Фотограф и его модель провели фотосессию на рекордной глубине в 50 метров
Фотограф и его модель провели фотосессию на рекордной глубине в 50 метров Съемка состоялась во Флориде на месте крушения судна Hydro Atlantic, что добавило кадрам уникальности и атмосферности.
Инга Райтова
19:35

Инга Райтова

В США 5,5 млн долларов продан особняк из фильма «Один дома»
В США 5,5 млн долларов продан особняк из фильма «Один дома» Ранее сообщалось, что дом своего героя Кевина в пригороде Чикаго хотел купить сыгравший его Маколей Калкин.
Новости СМИ2