Ученые объяснили причину сокращения суток на Земле

Международная группа исследователей признала: привычные 24-часовые сутки на Земле заметно сократились. Этот феномен связывают с изменением частоты резонанса Шумана, иначе говоря - показателя электромагнитных колебаний между поверхностью планеты и ионосферой.

В середине ХХ-го века данная частота устойчиво держалась на уровне 7,83 Герц, сейчас она достигла 16 Герц. В результате субъективное восприятие суток сократилось до 16-ти часов, planet-today.ru со ссылкой на LIFE.

Специалисты считают, что произошли реальные перемены, которые связаны с глобальной трансформацией человеческого сознания. Ускорение временных процессов - свидетельство о переходе цивилизации на новый этап развития.

Исследователи подчёркивают: в данный исторический период наблюдается беспрецедентный сдвиг в восприятии времени, и это говорит о начале фундаментальных изменений в развитии человечества.

Эксперты при этом акцентируют внимание на том, что физическая продолжительность суток осталась неизменной либо изменилась на доли секунды. Но что действительно кардинально меняется, так это - субъективное ощущение течения времени.

Учёные считают, что это маркер перехода от поклонения материальным ценностям к духовным ориентирам в развитии общества.

Исследователи планируют и дальше изучать влияние изменений резонанса Шумана на различные факторы жизни на Земле и возможные последствия таких перемен для будущего человечества.