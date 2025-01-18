Легендарный музыкант Боб Дилан завел себе страничку в TikTok

В сервисе TikTok зарегистрировался популярный американский исполнитель и музыкант Боб Дилан. В своем аккаунте звезда уже опубликовал два ролика.

Как сообщает osnmedia.ru, в видео есть слова из его песен Like a Rolling Stone, Knockin’ on Heaven’s Door и Hurricane. Ролик уже набрал 3 миллиона просмотров.

Пользователи сети напомнили, что в США хотят заблокировать ТикТок уже 19 января. Музыкант в ответ на это опубликовал видео со своей пресс-конференции в 1960-х годах.

Как напоминают СМИ, недавно стало известно о продажах на аукционе черновиков песенных композиций Боба Дилана за 400-600 тысяч долларов.