Обанкротился стартап, который планировал поставлять для NASA шаттлы

16:33 2025-01-19
Обанкротился стартап, который планировал поставлять для NASA шаттлы

Компания Canoo успела выпустить только фургон MPV LDV 190, предназначенный для почтовой службы США.

Сотрудничавший с американской армией, а также Walmart, NASA и USPS американский производитель электрофургонов Canoo опубликовал заявление, где объявил себя банкротом.

Как сообщает Аbw.by, компания подала добровольное ходатайство о предоставлении судебной защиты согласно с главой 7 Кодекса США о банкротстве. И - прекратила свою деятельность, за что ее раскритиковали акционеры.

Ранее, осенью 2024-го года, сотрудники компании подали в суд Оклахомы иск с требованием объяснить, куда пропали выделенные на развитие Canoo 100 миллионов долларов бюджетных средств.

Компания еще в апреле 2024-го года предупредила, что на фоне общего замедления спроса на автомобили с аккумуляторным питанием прогнозные показатели не дадут ожидаемой прибыли. После этого ее акции обрушились на 38 процентов.

Представители Canoo в своем заявлении поблагодарили партнеров и сотрудников, которые вынуждены теперь искать новое место работы.

Единственно известная предсерийная модель Canoo - фургон MPV LDV 190. Шесть экземпляров этой машины были предназначены для почтовой службы США.

За всю историю существования стартап не сумел показать ни одной действующей модели коммерческого электротранспорта, однако при этом создавал иллюзию бурной деятельности.

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