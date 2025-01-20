В США создали грузовой электроскутер Lightfoot, работающий от солнечной батареи

16:07 2025-01-20
В США создали грузовой электроскутер Lightfoot, работающий от солнечной батареи

Фотоэлементы в солнечную погоду могут обеспечить скутер энергией на 30 километров пути.

Продажи карго-скутеров под брендом Lightfoot начал недавно стартап-инкубатор из Калифорнии Otherlab, сообщает Аbw.by.

Электроскутеры Lightfoot имеют непривычный внешний вид. Разработчики поставили солнечную панель прямо на платформу с колесами.

Такой дизайн позволил получить дополнительную площадь для размещения солнечных модулей - с потенциалом производительности 240 Вт. Фотоэлементы в солнечную погоду могут обеспечить скутер энергией на 30 километров пути.

Если на улице пасмурно, тогда 48-вольтовая архитектура позволит рассчитывать на автономность до 60 километров - благодаря аккумулятору емкостью 1,1 кВт•ч. Зарядить тяговую батарею можно при помощи бортового зарядного устройства мощностью в 600 Вт от обычной розетки.

Привод обеспечивают два рекуперативных мотор-колеса, общая мощность которых составляет 1,5 кВт. Этого вполне достаточно, чтобы увезти двоих человек либо груз весом до 70 килограммов в 45-литровом грузовом отсеке.

Скорость Lightfoot по требованиям дорожной безопасности США ограничена на отметке 32 км/ч, это позволяет использовать его на велодорожках. Такой транспорт стоит около 5000 долларов.

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