21 января по одну сторону от Солнца выстроятся сразу шесть планет

21 января сразу 6 планет окажутся по одну сторону Солнца. Часть участников космического парада будет видна на вечернем небе невооруженным глазом. Об этом ТАСС сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

Планеты расположатся в довольно большом секторе неба (130 градусов). Самыми яркими из них будут Венера, Сатурн, Юпитер и Марс, которые видны невооруженным глазом. Нептун и Уран можно увидеть в телескоп.

"Это событие только условно можно назвать малым парадом планет, потому что в достаточно узком секторе неба (20-30 градусов) окажутся лишь три планеты из шести - это Сатурн, Венера и Нептун", - отметила Кошман.

В январе Венеру, Сатурн и Нептун можно наблюдать после заката до 21:00 мск, после этого они скрываются за горизонтом. Уран можно увидеть на небе до 03:00 мск, а Юпитер и Марс сияют всю ночь.

Астроном также напомнила, что по одну сторону от Солнца в феврале окажутся семь планет. К перечисленным планетам присоединится еще и Меркурий.

"Событие 28 февраля вполне можно назвать малым парадом планет, потому что четыре планеты соберутся в узком секторе неба", - подчеркнула она.

К слову, малые парады планет происходят каждые 20 лет, большие - намного реже. Они бывают видимыми и невидимыми (из-за близости к Солнцу).