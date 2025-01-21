Китайские ученые научили организм уничтожать раковые клетки

Учёные Медуниверситета Гуанси в китайском Наньнине научили организм самостоятельно уничтожать раковые клетки.

Как сообщает life.ru, результаты этого уникального исследования специалистов напечатаны в научном журнале Nature.

Суть методики заключается в маскировке раковых клеток под клетки свиного органа. Организм в таком случае начинает воспринимать опухоль как «врага», и иммунная система уничтожает новообразование.

Для реализации такой идеи специалисты применили вирус болезни Ньюкасла. Технология уже протестирована на пациентах с трудноизлечимыми формами рака - печени, лёгких, груди, яичников и так далее.

В течение последующих пары лет у некоторых рост опухолей прекратился, а у других заметно уменьшился.

Исследователи намерены до конца текущего года запатентовать свой метод.