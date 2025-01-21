Бренд Jetour анонсировал роскошный внедорожник-амфибию

Тизеры нового роскошного внедорожника показал один из брендов Chery - Jetour. Как сообщает автопроизводитель, машина преодолевает водные преграды и выполняет разворот танка.

Китайский автопроизводитель анонсировал инновационную серию роскошных внедорожников. Такие автомобили имеют передовые внедорожные технологии и могут конкурировать на местном рынке с брендом Tank.

А конечная цель новой линейки - вывести бренд на уровень Land Rover в Великобритании и Jeep в США.

Первая модель серии, судя по опубликованным изображениям, имеет классический дизайн внедорожника в стиле хардкор. У машины - прямые линии кузова, квадратная форма, "парящая крыша" и скрытые дверные ручки.

У авто также присутствует лидар на крыше, что говорит о расширенных возможностях помощи вождению.

Предполагается, что в серию внедорожников Zongheng могут войти такие модели, как Shanhai T7 и Shanhai T5, которые Jetour анонсировал в сентябре прошлого года.

В частноти, Shanhai T7 позиционируется, как внедорожник повышенной проходимости, который имеет свойства амфибии. Он не боится водных преград и может перемещаться по воде со скоростью 7,4 км/ч более 40 минут.

Внедорожник представляет собой крепость на колесах, потому что имеет пуленепробиваемые свойства и систему обнаружения дронов. Он построен на платформе 800 В и оснащен четырьмя электродвигателями.

Выпуск авто запланирован на этот год. Его стоимость составит около 140 000 долларов.