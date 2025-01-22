Китай создал первый в мире дрон, способный летать и плавать

Первый в мире дрон, умеющий летать и плавать, создали китайские ученые. Как сообщает РИА Новости, такие возможности у него есть благодаря уникальной складной конструкции крыла, повышающей его маскировку и выживание.

Уникальный беспилотник китайскими создан учеными из Северо-западного политехнического университета и Центра аэродинамических исследований и разработок.

Дрон может выполнять полеты в воздухе, а также перемещаться под водой - все благодаря инновационной конструкции складного крыла. По данным издания South China Morning Post, он запускается с подводной лодки и на нее же возвращается по завершении миссии.

Уникальная конструкция позволяет беспилотнику несколько раз менять среду, что заметно улучшает его способности по маскировке и выживанию.

В воде лопасти для полета складываются за пять секунд, плотно прилегая к фюзеляжу, чтобы снизить водное сопротивление. Специальные гребные винты обеспечивают дрону движение под водой.

Универсальность делает беспилотник отличным инструментом для разведывательных и ударных операций. Современные оборонительные технологии не способны остановить такое оружие, отмечает издание.