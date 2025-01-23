Не желая платить за жильё, американка Сандре Кото-Наварро убила управляющего многоквартирным домом

Хосе так и не вернулся на рабочее место, о чём его коллеги сообщили в полицию.

Полицейские, просмотрев запись с камеры видеонаблюдения, убедились, что 55-летний мужчина вошёл в квартиру Сандры, но не вышел оттуда.

Этого было достаточно для обыска, и вскоре офицеры полюбовались на жуткую находку.

Женщина несколько раз ударила управляющего тупым предметом по голове, а когда он отключился, надела пакет на голову и задушила.

Несчастный был завёрнут в пластиковые мешки, а в квартире были видны следы недавней уборки.

Теперь преступнице, не желавшей расплачиваться по долгам, грозит до 25 лет лишения свободы.

Окружной прокурор добавил: шокирует, когда спор об арендной плате перерастает во вспышку ужасного насилия.