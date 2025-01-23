Чехол смартфона, который хозяйка постоянно брала с собой в душ, покрылся плесенью

Вот только в один прекрасный день женщина сняла чехол с аппарата и увидела, что изнутри он покрылся плесневыми пятнами самого отвратительного вида.
И всю эту гадость дама регулярно держала вблизи своего лица.
Немалое количество людей впечатлились сообщением женщины и пообещали, что отныне будут оставлять телефоны за пределами ванной комнаты.
Но не обошлось и без горестных стенаний комментаторов, которые не представляют, что же они теперь будут делать в душе.
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