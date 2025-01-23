Чехол смартфона, который хозяйка постоянно брала с собой в душ, покрылся плесенью

19:33 2025-01-23
Чехол смартфона, который хозяйка постоянно брала с собой в душ, покрылся плесенью

Таким открытием поделилась пользовательница соцсетей And iNaka, которая до недавнего времени тоже грешила тем, что брала смартфон в ванную.

Вот только в один прекрасный день женщина сняла чехол с аппарата и увидела, что изнутри он покрылся плесневыми пятнами самого отвратительного вида.

И всю эту гадость дама регулярно держала вблизи своего лица.

Немалое количество людей впечатлились сообщением женщины и пообещали, что отныне будут оставлять телефоны за пределами ванной комнаты.

Но не обошлось и без горестных стенаний комментаторов, которые не представляют, что же они теперь будут делать в душе.

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admin
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