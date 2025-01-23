Стыдная покупка: какие вещи в СССР стеснялись спросить в магазине

Люди, воспитанные в строгих рамках общественной морали, зачастую испытывали сильный дискомфорт, сталкиваясь с подобными вопросами.

Туалетная бумага

Туалетная бумага, ставшая частью советского быта лишь в конце 1960-х, быстро превратилась в дефицит.

Люди, увидев ее на прилавке, старались закупить как можно больше, но путь домой с рулонами, развешанными на плечах, был настоящим испытанием.

Без современной упаковки скрыть покупку было невозможно, что вызывало смех окружающих и порой даже осуждающие взгляды.

Лекарства от вензаболеваний

Медикаменты для лечения венерических заболеваний представляли собой особую тему.

Заболевания вроде сифилиса или гонореи сразу ставили человека под надзор, что гарантировало разглашение подробностей его жизни на работе, среди друзей и родственников.

Чтобы избежать позора, люди пытались лечиться самостоятельно, добывая препараты нелегально или подкупая врачей.

Презервативы

Презервативы в СССР начали выпускать в больших объемах еще в 1950-х годах на единственном предприятии — Баковском заводе резиновых изделий.

В аптеках они появлялись под кодовым обозначением «резиновое изделие №2» (на фоне «изделия №1», под которым подразумевался противогаз).

Несмотря на доступность, далеко не каждый отваживался на покупку. Особенно неловко чувствовали себя взрослые мужчины, которым приходилось объяснять свои запросы пожилым провизорам.

Женщины также испытывали страх осуждения — им могли приписать легкомысленное поведение.

Самым неудобным моментом был выбор размера. Большинство брали стандартный, даже если он не подходил.

Открыто признаться в необходимости меньшего или большего размера осмеливались единицы.

Со временем остались только изделия среднего размера, что исключило неловкий выбор.

Прокладки

Женские гигиенические прокладки появились в продаже только в 1980-х.

До этого времени женщины использовали вату, марлю или тряпки, которые стирали и применяли повторно.

В некоторых городах прокладки долго оставались редкостью, а даже когда их начали завозить, покупка часто сопровождалась страхом общественного мнения.

Разговоры на эту тему были под строжайшим табу, а знакомство с тампонами произошло еще позже.