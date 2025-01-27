Министр спорта Польши Нитрас призвал не покупать Tesla из-за высказываний Маска

Во время субботнего предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии» (AFD) Маск заявил, что в Германии много внимания уделяется чувству вины за прошлое, и что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления нацистов.

По его словам, «дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек».

20 января по сети разошлось видео, на котором Маск поприветствовал президента США Дональда Трампа «нацистским жестом» после инаугурации.

Бизнесмен ударил себя в грудь правой рукой и резко поднял ее по диагонали, сложив пальцы вместе и повернув ладонь вниз. После этого предприниматель развернулся к сцене и повторил жест.

Сам Маск обвинения в нацизме отверг и призвал своих противников придумать «грязные трюки получше». По его словам, лозунг о том, что «все — Гитлеры», ему уже надоел.