Создателя петиции о выходе Калифорнии из состава США нашли мертвым

Точная причина его гибели пока остается неизвестной, однако, исходя из сообщений СМИ, есть предположение, что Дессен мог покончить с собой.

Сейчас американские правоохранители занимаются расследованием этого происшествия.

Ранее KP.RU рассказывал, что власти Калифорнии открыли сбор подписей за выход штата из состава Америки.

Некоторая часть население штата, особенно не традиционно настроенная, крайне недовольно ведением политики нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Как они говорят: Калифорния вновь хочет стать «свободной и независимой».