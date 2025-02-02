В начале 2000-х американский строитель Джек Уиттакер выиграл рекордные 314 миллионов долларов в лотерею Powerbal

14:34 2025-02-02
В начале 2000-х американский строитель Джек Уиттакер выиграл рекордные 314 миллионов долларов в лотерею Powerbal

Первым делом он проявил свою неожиданную щедрость: подарил кассиру, продавшему ему счастливый билет, 50 тысяч долларов, купил для него небольшой дом за 150 тысяч долларов и Jeep Cherokee.

Джек также исполнил свои мечты, улучшив жилищные условия семьи и подарив самому себе спортивную Lamborghini, на которой он разъезжал по городу, раздавая 100-долларовые купюры прохожим.

Однако первая его глупость заключалась в том, что он хранил миллионы наличными в сумках на заднем сидении автомобиля, поэтому неудивительно, что уже через несколько дней его машину обчистили.

В это же самое время он столкнулся с утратой — его любимая внучка умерла. Депрессия подтолкнула Джека к алкоголю и азартным играм.

Все оставшиеся средства он быстро проиграл в казино, а его жена, уставшая от расточительства своего мужа, подала на развод, забрав большую часть оставшихся денег.

На старости лет Джек оказался в долгах, разорённым и подавленным. Казино Caesars Atlantic City даже подало на него в суд за долг в 2 миллиона долларов, которых у него не было.

В интервью он признался, что жалеет о своём выигрыше, который, по его словам, разрушил его жизнь.

 

Так-же:

 

В 1998 году канадец Джеральд Мусваген выиграл 10 миллионов долларов в лотерею. Однако богатство не принесло ему счастья.

Уже в первую неделю он обналичил чек на 1 миллион долларов, купил себе и друзьям дорогие автомобили, а новый дом превратил в место нескончаемых вечеринок с нapкoтиками и алкоголем.

Деньги быстро закончились, и друзья посоветовали Джеральду инвестировать в бизнес. Он приобрёл лесозаготовительную компанию, но из-за скудных продаж вскоре был вынужден продать её с убытком.

Оставшись без средств к существованию, Мусваген устроился на ферму друга, выполняя тяжёлую физическую работу, чтобы сводить концы с концами.

Постоянные сожаления о потраченном богатстве довели его до отчаяния, и в 2005 году он пoкoнчил с собой в гараже родителей.

 

В 2001 году американец Дэвид Ли Эдвардс стал обладателем одного из крупнейших джекпотов в истории Powerball, выиграв 280 миллионов долларов.

Однако всего через пять лет от его колоссального (даже по американским меркам) состояния не осталось ничего — он жил в старом сарае вместе с женой, находясь на грани бедности.

Пара приобрела особняк за 1,5 миллиона долларов, десятки роскошных автомобилей и даже частный самолёт за 2 миллиона долларов, содержание которого оказалось им не по карману.

Уже за первый год после получения выигрыша они растратили около 15 миллионов долларов, а к 2006 году полностью обанкротились и впали в нapкoтическую зависимость.

После развода жена нашла нового супруга, а Эдвардс остался без крыши над головой.

Его бывшая супруга из жалости приютила его в своём доме, а позже устроила в хоспис.

Измученный бедностью и болезнями, Дэвид умер в 2013 году в возрасте 58 лет, всего через 12 лет после того, как стал мультимиллионером.

Изображение статьи

В 2023 году Гаврил Терентьев, 54-летний работник коровника из якутского села Сунтар, выиграл в лотерее 10 миллионов рублей, но праздник длился недолго.

После получения выигрыша жизнь Терентьева превратилась в нескончаемый праздник.

Он переехал в Якутск, где потратил огромные суммы на роскошные гостиницы, дорогой алкоголь, кypтизанoк и дорогие развлечения.

Одна из новых "вoзлюблeнных" Терентьева, женщина по имени Мария, быстро взяла инициативу в свои руки.

На его деньги она приобрела себе новенькую Toyota Camry, дорогую норковую шубу и ювелирные украшения, а затем бесследно исчезла.

Разочарованный «миллионер» узнав, что его кинули, был вынужден обратиться в полицию.

Неожиданное богатство так вскружило ему голову, что он забыл о своих первоначальных планах — построить ферму в Якутии.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
15:00

admin

Рабочие по утеплению фасада использовали слишком длинное сверло на дрель
Рабочие по утеплению фасада использовали слишком длинное сверло на дрель Научные исследования «плохих дней»: Любопытно, что в Америке уже много лет проводится исследование «плохих дней».
admin
14:26

admin

В XIX веке смотрители маяка поголовно теряли рассудок и сходили с ума
В XIX веке смотрители маяка поголовно теряли рассудок и сходили с ума В те времена работа смотрителя маяка казалась героическим и благородным занятием: стоять на страже безопасности кораблей, освещая путь сквозь тьму и штормы. Однако эта профессия таила в себе страшную сторону, о которой предпочитали молчать.
admin
14:16

admin

Профессия подводного сварщика на экстремальной глубине - одна из самых высокооплачиваемых, опасных и редких
Профессия подводного сварщика на экстремальной глубине - одна из самых высокооплачиваемых, опасных и редких Подводные сварщики выполняют работы, связанные с сваркой, резкой и ремонтом различных объектов под водой, таких как платформы для добычи нефти, судоходные суда, моста и подводные трубопроводы.
admin
18:25

admin

Квентин Тарантино не вернется к кино до 2026 года
Квентин Тарантино не вернется к кино до 2026 года Он планирует отдыхать как минимум до 2026 года. По словам Тарантино, он хочет подождать, пока его сын не повзрослеет.
admin
22:46

admin

Метатель молота убил человека, трагедия на школьных соревнованиях в США
Метатель молота убил человека, трагедия на школьных соревнованиях в США Отец одного из участников турнира закрыл своим телом жену и сына На школьных соревнованиях по лёгкой атлетике в США.
admin
22:39

admin

В Бресте 85-летний водитель наехал на женщину и скрылся
В Бресте 85-летний водитель наехал на женщину и скрылся Авария произошла 28 января примерно в 13.00 часов. предварительно установлено, что 85-летний водитель «Хонды» на перекрестке улицы Маяковского с улицей Комсомольской поворачивал направо и не пропустил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
В Подмосковье шейха из Саудовской Аравии обокрали на 300 тысяч долларов 12:20

В Подмосковье шейха из Саудовской Аравии обокрали на 300 тысяч долларов

Вместе со своей русской женой он выставил на продажу дом на Рублевке, а воры пришли под видом покупателей и украли дорогие часы и украшения.
Кардиолог Фадюхина рассказала, какая доза алкоголя смертельна 11:55

Кардиолог Фадюхина рассказала, какая доза алкоголя смертельна

Усредненная смертельная доза алкоголя составляет 7-8 граммов этанола на килограмм массы тела человека.
Готовится к дебюту новая флагманскую модель от британской Morgan 11:46

Готовится к дебюту новая флагманскую модель от британской Morgan

Компания поделилась снимками «двухдверки» с закамуфлированным кузовом, которая проходит финальную серию ездовых испытаний.
В грунте Черного моря обнаружили опасный канцероген 11:28

В грунте Черного моря обнаружили опасный канцероген

Предельно допустимая концентрация бензапирена в песке с очищенных пляжей превышена в 22,5 раза.
Бейонсе по числу номинаций на «Грэмми-2025» обошла всех конкурентов 11:23

Бейонсе по числу номинаций на «Грэмми-2025» обошла всех конкурентов

У легендарной певицы их одиннадцать, а общее число номинаций за карьеру составило девяносто девять.
Из-за ролика в TikTok туристы атаковали горный итальянский городок, местные власти в шоке 10:13

Из-за ролика в TikTok туристы атаковали горный итальянский городок, местные власти в шоке

В горнолыжный курорт Роккаразо в один выходной прибыли более 10 тысяч человек на 260 автобусах, такого наплыва там ранее не видели.
В Амазонии обнаружили реку с кипящей водой, где может свариться всё живое 10:04

В Амазонии обнаружили реку с кипящей водой, где может свариться всё живое

Она берет своё начало в недрах земли, где имеются глубокие разломы. Вода, проходя через пористые породы, нагревается от исходящего из глубин Земли тепла.
В Челябинской области продают любимую машину Путина 09:48

В Челябинской области продают любимую машину Путина

За отреставрированную «Волгу» 1963-го года выпуска продавец хочет выручить 70 тысяч долларов в эквиваленте.
Илон Маск заявил, что Tesla готова к выпуску 10 тысяч роботов Optimus в год 09:32

Илон Маск заявил, что Tesla готова к выпуску 10 тысяч роботов Optimus в год

Всем им предоставят рабочие места на заводах Tesla, чтобы сократить затраты на производство.
На Земле зафиксирован холодный аналог явления Эль-Ниньо 09:21

На Земле зафиксирован холодный аналог явления Эль-Ниньо

Холодное течение на поверхности воды в экватории Тихого океана будет не очень продолжительным и завершится в апреле.
Новости СМИ2