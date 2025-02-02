В начале 2000-х американский строитель Джек Уиттакер выиграл рекордные 314 миллионов долларов в лотерею Powerbal

Джек также исполнил свои мечты, улучшив жилищные условия семьи и подарив самому себе спортивную Lamborghini, на которой он разъезжал по городу, раздавая 100-долларовые купюры прохожим.

Однако первая его глупость заключалась в том, что он хранил миллионы наличными в сумках на заднем сидении автомобиля, поэтому неудивительно, что уже через несколько дней его машину обчистили.

В это же самое время он столкнулся с утратой — его любимая внучка умерла. Депрессия подтолкнула Джека к алкоголю и азартным играм.

Все оставшиеся средства он быстро проиграл в казино, а его жена, уставшая от расточительства своего мужа, подала на развод, забрав большую часть оставшихся денег.

На старости лет Джек оказался в долгах, разорённым и подавленным. Казино Caesars Atlantic City даже подало на него в суд за долг в 2 миллиона долларов, которых у него не было.

В интервью он признался, что жалеет о своём выигрыше, который, по его словам, разрушил его жизнь.

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В 1998 году канадец Джеральд Мусваген выиграл 10 миллионов долларов в лотерею. Однако богатство не принесло ему счастья.

Уже в первую неделю он обналичил чек на 1 миллион долларов, купил себе и друзьям дорогие автомобили, а новый дом превратил в место нескончаемых вечеринок с нapкoтиками и алкоголем.

Деньги быстро закончились, и друзья посоветовали Джеральду инвестировать в бизнес. Он приобрёл лесозаготовительную компанию, но из-за скудных продаж вскоре был вынужден продать её с убытком.

Оставшись без средств к существованию, Мусваген устроился на ферму друга, выполняя тяжёлую физическую работу, чтобы сводить концы с концами.

Постоянные сожаления о потраченном богатстве довели его до отчаяния, и в 2005 году он пoкoнчил с собой в гараже родителей.

В 2001 году американец Дэвид Ли Эдвардс стал обладателем одного из крупнейших джекпотов в истории Powerball, выиграв 280 миллионов долларов.

Однако всего через пять лет от его колоссального (даже по американским меркам) состояния не осталось ничего — он жил в старом сарае вместе с женой, находясь на грани бедности.

Пара приобрела особняк за 1,5 миллиона долларов, десятки роскошных автомобилей и даже частный самолёт за 2 миллиона долларов, содержание которого оказалось им не по карману.

Уже за первый год после получения выигрыша они растратили около 15 миллионов долларов, а к 2006 году полностью обанкротились и впали в нapкoтическую зависимость.

После развода жена нашла нового супруга, а Эдвардс остался без крыши над головой.

Его бывшая супруга из жалости приютила его в своём доме, а позже устроила в хоспис.

Измученный бедностью и болезнями, Дэвид умер в 2013 году в возрасте 58 лет, всего через 12 лет после того, как стал мультимиллионером.