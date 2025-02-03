Этот портрет был нарисован Пабло Пикассо после смерти Иосифа Сталина

17:00

Из-за новых тарифов Трампа серьезно пострадают американские автопроизводители Издержки «торговых войн» на североамериканском континенте будут переложены на потребителей, то есть цены на авто обновят исторический максимум.

15:58

Шестилетний мальчик в Сочи упал с 20-метровой высоты в ущелье и выжил Маленький турист неожиданно сорвался с горной тропы, а затем покатился по грязевому склону.

15:22

Итальянская компания Alitalia совершила одну из самых дорогостоящих ошибок в истории Она допустила опечатку и выложила бронь на билеты по стоимости в сто раз меньше их реальной цены.

15:06

В России подросли штрафы для владельцев старых авто Инспекторы будут детально проверять машины, включая двигатель, освещение, подвеску, тормоза и даже стекла.

14:31

От самого крупного на Земле айсберга откололся кусок в 80 квадратных километров В свободное плавание отправилась глыба, размер которой составляет примерно 2 процента от общей площади ледяного гиганта под названием А23а.

14:19

Илон Маск подал в суд на Lego, Nestlé и другие бренды, обвинив их в бойкоте платформы X Компания Х подозревает, что Всемирная федерация рекламодателей и ряд входящих туда компаний объявили ей бойкот.

14:08

А вы знали, что в 1988-м году тогда еще малоизвестный актер Том Круз посетил СССР Будущая звезда Голливуда вдохновился на эту поездку, чтобы увидеть создателей фильма «Москва слезам не верит».

13:53

Во Вьетнаме стали платить за донос на нарушителей ПДД Тот, кто сообщит о таком факте и предоставит доказательства, может получить до 10 процентов от суммы штрафа, предъявленному нарушителю.

13:41

В Индии стартовал уникальный по масштабам религиозный фестиваль Ожидается, что этот праздник посетят более 400 миллионов паломников с разных концов света.

13:32