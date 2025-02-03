Однако портрет вызвал широкий резонанс: одни критиковали художника за недостаточную "революционность" изображения, другие считали, что работа слишком отступает от канонического изображения советского лидера.
Этот портрет был нарисован Пабло Пикассо после смерти Иосифа Сталина
16:38 2025-02-03
В марте 1953 года и опубликован в коммунистической газете "Les Lettres Françaises". В своей работе Пикассо отразил образ молодого Сталина, сохранив строгие и идеализированные черты.
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