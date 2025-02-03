Сотрудник автосалона разбил новенький Lamborghini Revuelto за $600 тысяч

МВД РФ подготовило поправки, устраняющие лазейку с временным ввозом авто, позволяющую не соблюдать требования по светопропусканию стёкол.

Теперь штраф в 500₽ будет выписываться независимо от происхождения машины.

Ветровое и передние боковые стёкла по-прежнему обязаны пропускать не менее 70% света.

На складах в России скопилось около 700 ТЫСЯЧ автомобилей.

Это почти вдвое выше уровня начала 2024 года в 400 тысяч машин.

В стоках больше половины занимают собранные в России тачки, остальное — импорт.

В предыдущий раз такое затоваривание было во времена кризиса 2008 года.

Тогда собрали 1,7 миллиона машин, а уже в 2009 году продажи новых авто рухнули на 50%.

Российские дилеры МАССОВО отказываются от «китайцев».

За прошлый год почти 60% из 4 тысяч дилеров ничего не заработали и ушли в минус — больше всего сложностей у продавцов маломаржинальных и проблемных китайских брендов.

Российские дилеры ждут ВОЗВРАЩЕНИЯ Kia, Toyota и BMW в 2025 году.

Бренды не отказались от российского бизнеса, считая его перспективным — также решили Hyundai, Porsche, Subaru, Mazda и Lexus.

В зависимости от политической обстановки некоторые мировые автоконцерны могут возобновить работу в России, считают эксперты.

Маткапитал в РФ предложили разрешить тратить на покупку отечественной машины.

С инициативой выступил депутат Нилов — он предложил разрешить полностью оплачивать покупку отечественных авто за счёт материнского капитала.

Сейчас это возможно только частично.

Инициатива касается многодетных семей, жителей сёл и родителей детей-инвалидов.