Более 150 собак были спасены из дома, где они жили в ужасных условиях и утопали в экскрементах

16:14 2025-02-07
Более 150 собак были спасены из дома, где они жили в ужасных условиях и утопали в экскрементах

Представители офиса шерифа округа Чатем (Северная Каролина, США) связались с Фондом помощи животным «BISSELL» для совместного решения возникшей проблемы.

В одном из жилых домов в городе Беар-Крик был обнаружен питомник для разведения собак — в основном, шнауцеров и мини-шнауцеров.

Более 150 животных содержались в ужасающих условиях. Помимо тесноты и недоедания, бедолаги страдали из-за того, что чуть ли не утопали в собственных моче и фекалиях.

Полицейские арестовали домовладельца и предъявили ему обвинения в жестоком обращении с животными.

В офисе шерифа подчеркнули, что они стремятся защищать жизнь и здоровье не только людей, но и других живых существ.

А Фонд «BISSELL» занялся сначала вывозом собак из дома, а после размещением животных в приютах и, конечно, оказанием ветеринарной помощи, которая потребовалась практически всем пациентам.

Представители «BISSELL» добавили, что уже получили несколько заявок на «усыновление» спасённых собак, но пока об этом говорить рано. Животных нужно вылечить.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
16:34

admin

Людям объяснили, почему круглую пиццу кладут в квадратные коробки
Людям объяснили, почему круглую пиццу кладут в квадратные коробки Недавно пользователи интернета принялись обсуждать коробки из-под пиццы — а именно их «нелогичную» форму. Почему эти коробки квадратные, в то время как пицца внутри круглая?
admin
16:26

admin

Восемь лет строил башню из спичек, но рекордсменом не стал
Восемь лет строил башню из спичек, но рекордсменом не стал Житель Франции потратил восемь лет на то, чтобы необычным образом проявить патриотизм и построить копию знаменитой Эйфелевой башни из более чем 700000 спичек.
admin
16:23

admin

Муж получил открытку от женщины, с которой встречался 60 лет назад, и за это его чуть не убила жена
Муж получил открытку от женщины, с которой встречался 60 лет назад, и за это его чуть не убила жена Случай 71-летней Берты Ялтер из Майами-Бич (Флорида, США), которая узнала, что её супруг получил открытку от бывшей пассии, да ещё и ответил на неё.
admin
16:08

admin

Мужчина застрелил друга, который утверждал, что умеет уклоняться от пуль
Мужчина застрелил друга, который утверждал, что умеет уклоняться от пуль Эштон Джонатан Манн был обвинён в непредумышленном убийстве, причина которого глупа и необычна при всей своей трагичности.
admin
17:01

admin

Сотрудник автосалона разбил новенький Lamborghini Revuelto за $600 тысяч
Сотрудник автосалона разбил новенький Lamborghini Revuelto за $600 тысяч В Бейруте сотрудник автосалона решил заправить суперкар перед передачей покупателю, но в дороге потерял управление и влетел в забор.
admin
16:57

admin

Новозеландская Corolla проехала 2 (!) миллиона км
Новозеландская Corolla проехала 2 (!) миллиона км Toyota Corolla 1993 года из Новой Зеландии преодолела уже 2 миллиона км и продолжает ездить.
Найденный в шахте США загадочный каменный диск стал причиной гибели шахтеров и ученых 15:48

Найденный в шахте США загадочный каменный диск стал причиной гибели шахтеров и ученых

Только через несколько десятилетий выяснилось, что предмет из пласта 300-миллионной давности концентрировал радиацию в радиусе 13-ти метров.
Wildberries проиграл суд петербургскому заводу, обвинившему маркетплейс в продаже подделок 15:14

Wildberries проиграл суд петербургскому заводу, обвинившему маркетплейс в продаже подделок

Суд удовлетворил требования истца частично, обязав компанию снять контрафакт с продажи и выплатить производителю компенсацию.
Ученые расшифровали загадочный и ужасный звук, идущий из Марианской впадины 14:38

Ученые расшифровали загадочный и ужасный звук, идущий из Марианской впадины

Исследователям в этом помог ИИ, подтвердивший версию, что такой шум создают киты.
Норвегия близка к полному отказу от автомобилей с ДВС 14:25

Норвегия близка к полному отказу от автомобилей с ДВС

Страна смогла приблизиться к полной электрификации транспорта благодаря высоким налогам на машины с ДВС.
ЛГБТ, трансгендерные комиксы и продукты для боевиков: Белый дом обнародовал шокирующий перечень трат USAID 14:17

ЛГБТ, трансгендерные комиксы и продукты для боевиков: Белый дом обнародовал шокирующий перечень трат USAID

Президент США Дональд Трамп не раз критиковал USAID, заявляя, что агентство тратит средства налогоплательщиков на проекты, не отвечающие интересам страны.
Американцу дали пожизненный срок, но он в заключении изучил право, добился пересмотра дела и стал блестящим адвокатом 14:05

Американцу дали пожизненный срок, но он в заключении изучил право, добился пересмотра дела и стал блестящим адвокатом

27-летний Исаак Райт еще в заключении помог добиться пересмотра многим товарищам по несчастью, а после выхода на волю получил диплом юриста.
Уникальный маршрут из Лондона в Калькутту: путешествие на автобусе продолжительностью в 50 дней 10:33

Уникальный маршрут из Лондона в Калькутту: путешествие на автобусе продолжительностью в 50 дней

С 1957 по 1976 года такие рейсы были регулярными, каждый желающий мог за 85 фунтов стерлингов доехать из Англии в Индию, посетив по пути 11 стран.
Вирусная история про мужчину, который из мести вывалил гору навоза на газон бывшего босса, оказалась фейком 00:34

Вирусная история про мужчину, который из мести вывалил гору навоза на газон бывшего босса, оказалась фейком

В 2018 году в сети завирусилась забавная статья про жителя Иллинойса, которого арестовали за необычный проступок. Рассказ был опубликован World News Daily Report и многими был принят за чистую монету.
Австралийский фермер Клифф Янг в 61 год стал победителем марафона длиной в 865 км 23:23

Австралийский фермер Клифф Янг в 61 год стал победителем марафона длиной в 865 км

Соревноваться ему пришлось с профессиональными спортсменами, а его желание участвовать в таком серьезном соревновании вызывало у соперников недоумение и насмешки.
В России стали по-крупному штрафовать граждан, покупающих у иностранцев авто за наличные 13:15

В России стали по-крупному штрафовать граждан, покупающих у иностранцев авто за наличные

Размер предъявленного штрафа за такое нарушение может составить 20-40 процентов от суммы сделки.
Новости СМИ2