Более 150 собак были спасены из дома, где они жили в ужасных условиях и утопали в экскрементах

В одном из жилых домов в городе Беар-Крик был обнаружен питомник для разведения собак — в основном, шнауцеров и мини-шнауцеров.

Более 150 животных содержались в ужасающих условиях. Помимо тесноты и недоедания, бедолаги страдали из-за того, что чуть ли не утопали в собственных моче и фекалиях.

Полицейские арестовали домовладельца и предъявили ему обвинения в жестоком обращении с животными.

В офисе шерифа подчеркнули, что они стремятся защищать жизнь и здоровье не только людей, но и других живых существ.

А Фонд «BISSELL» занялся сначала вывозом собак из дома, а после размещением животных в приютах и, конечно, оказанием ветеринарной помощи, которая потребовалась практически всем пациентам.

Представители «BISSELL» добавили, что уже получили несколько заявок на «усыновление» спасённых собак, но пока об этом говорить рано. Животных нужно вылечить.