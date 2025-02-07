Восемь лет строил башню из спичек, но рекордсменом не стал

Подкачало не само 7,19-метровое строение, а стройматериал.

Судьи из Книги рекордов Гиннесса не обнаружили в продаже спички, из которых была сделана башня, а потому их не признали спичками. Попытка рекорда провалилась.

Ришар уверяет, что не понимает такое решение — как одинаковые маленькие деревянные палочки могли не признать спичками?

Пользователи интернета поддерживают его и уверяют, что его Эйфелева башня всё равно великолепна.

Общественный резонанс получился настолько сильным, что представители Книги рекордов Гиннесса заявили, что пересмотрят дело Ришара.

Хотя в правилах, касающихся рекордов со спичечным творчеством, ясно сказано, что используемые спички должны быть коммерчески доступными.