Гость телепередачи показал зрителям грудные импланты своей бабушки

16:38 2025-02-07
Гость телепередачи показал зрителям грудные импланты своей бабушки

Житель США, пришедший в качестве гостя на телепередачу «Antiques Roadshow», удивил всех зрителей, да и ведущих тоже.

грудные импланты бабушки

Ведущие данного шоу являются антикварами, помогающими людям оценить какие-либо старинные реликвии

И вот к ним явился мужчина, который принёс грудные импланты своей бабушки.

Бабушка героя никогда не носила эти импланты.

Она по неизвестной причине купила их на дворовой распродаже в 1960-х годах — в тот момент они были новыми и упакованными в коробку.

Импланты так никогда и не использовались по назначению, хотя в семье странную реликвию со смехом прозвали «бабушкиными имплантами».

грудные импланты бабушки

Он не получил денег за свой необычный антиквариат, но он уж точно получил минуту славы.

Особенно зрителей удивило то, что в 1960-х годах уже были грудные импланты, многие люди полагали, что они появились гораздо позже.

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