Гость телепередачи показал зрителям грудные импланты своей бабушки

Ведущие данного шоу являются антикварами, помогающими людям оценить какие-либо старинные реликвии

И вот к ним явился мужчина, который принёс грудные импланты своей бабушки.

Бабушка героя никогда не носила эти импланты.

Она по неизвестной причине купила их на дворовой распродаже в 1960-х годах — в тот момент они были новыми и упакованными в коробку.

Импланты так никогда и не использовались по назначению, хотя в семье странную реликвию со смехом прозвали «бабушкиными имплантами».

Он не получил денег за свой необычный антиквариат, но он уж точно получил минуту славы.

Особенно зрителей удивило то, что в 1960-х годах уже были грудные импланты, многие люди полагали, что они появились гораздо позже.