Стеклоочистители придумала женщина-водитель трамвая

Во время поездки Мэри (как, в прочем, и другим водителям) приходилось высовываться из окна, чтобы в ненастную погоду видеть дорогу впереди.

А иногда она и вовсе останавливала транспорт, чтобы выйти из трамвая и очистить стекло от налипшего снега. Тогда-то она и задумала создать стеклоочиститель, которым можно было бы управлять изнутри трамвая.

Ее идея состояла в рычаге внутри транспортного средства, который бы управлял подпружиненным рычагом с резиновым лезвием, расположенным на внешней стороне стекла.

Рычаг с противовесом мог перемещать лезвие по лобовому стеклу, удаляя капли дождя или снег. В 1903 году она запатентовала новое устройство.

В целом, изобретение Андерсон оказалось первым эффективным устройством для очистки лобового стекла.