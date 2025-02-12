Обработка комнаты от клопов привела к смерти двух туристок в Шри-Ланке

В какой-то момент почувствовали сильное недомогание, а чуть позже молодые женщины скончались.

Оказывается, незадолго до болезни Эбони и Надин в их комнате провели обработку от клопов.

Химия оказалась убийственной не только для неприятных насекомых.

Конечно, точную причину смерти можно будет установить только после вскрытия тел, а оно состоится тогда, когда в страну приедут скорбящие родственники обеих усопших.

Но представители власти уже сейчас уверены, что исследование лишь подтвердит их подозрения — несчастные женщины умерли в результате травли клопов.