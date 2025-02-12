Голуби облюбовали одну-единственную крышу на городской улице

Он заметил большую голубиную стаю, расположившуюся на крыше дома.

При этом остальные крыши птицами полностью игнорировались.

Что такого знают голуби, чего не знаем мы?

Среди самых разных версий (включая частично паранормальную о некоем голубином заговоре), нашлось логичное объяснение.

Видимо, в этом конкретном доме нет хорошей теплоизоляции, то есть тепло из него уходит, и именно через крышу.

А голуби всегда рады посидеть на тёпленьком.