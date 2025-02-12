Думая, что принимает участие в инсценированной свадьбе, женщина на самом деле вышла замуж

12:36 2025-02-12
Думая, что принимает участие в инсценированной свадьбе, женщина на самом деле вышла замуж

Жительница Мельбурна (Австралия) познакомилась в интернете с мужчиной и начала с ним встречаться, но недавно ей пришлось подать на горе-бойфренда в суд.

Некоторое время назад кавалер пригласил даму поехать в Сидней, и там организовал необычную вечеринку, попросив нашу героиню нарядиться в белое платье.

Та подумала, что речь идёт о так называемой «белой вечеринке» (на которой все щеголяют в белых нарядах), но вместо этого попала на праздник, подозрительно напоминавший свадьбу.

Мужчина тут же всё объяснил, якобы он замыслил устроить фальшивую шутливую свадьбу, чтобы повысить свою популярность в соцсетях, и попросил даму подыграть.

Женщина согласилась побыть ненастоящей невестой, но через несколько недель с ужасом и негодованием узнала, что церемония была официальной, и теперь она по-настоящему замужем.

Суд удовлетворил требование истицы о признании брака незаконным и об аннулировании его.

Судья добавил, что порой решения о свадьбах принимаются импульсивно, но это явно был не тот случай.

Невеста действительно ни о чём не догадывалась, полагая, что стала участницей всего лишь розыгрыша.

Показать следующие комментарии
Фото
Храмова Оксана
14:40

Храмова Оксана

Странные столбики возле парикмахерских в США: что они означают
Странные столбики возле парикмахерских в США: что они означают Такие декоративные элементы часто можно увидеть в американских фильмах возле барбершопов, но это не просто украшение, у него есть своя история.
admin
12:31

admin

Авиапассажир внутреннего рейса в США попытался разбить иллюминатор во время полёта
Авиапассажир внутреннего рейса в США попытался разбить иллюминатор во время полёта Люди, летевшие из Денвера (Колорадо, США) в Хьюстон (Техас, США), натерпелись страху из-за одного хулигана, чьё поведение и впрямь выходило за рамки допустимого.
admin
12:29

admin

В городе Голуэя (Ирландия) появились умные скамейки на солнечных батареях
В городе Голуэя (Ирландия) появились умные скамейки на солнечных батареях Обычно скамейки используются для того, чтобы присесть и передохнуть, но на таких скамейках можно также получить доступ к бесплатному Wi-Fi и зарядить девайсы с помощью USB-портов.
admin
12:21

admin

Голуби облюбовали одну-единственную крышу на городской улице
Голуби облюбовали одну-единственную крышу на городской улице Пользователь интернета всё-таки заинтересовался поведением голубей, а заодно заинтересовал и комментаторов в соцсетях.
admin
11:53

admin

Обработка комнаты от клопов привела к смерти двух туристок в Шри-Ланке
Обработка комнаты от клопов привела к смерти двух туристок в Шри-Ланке Эбони Макинтош и Надин Рагузе недолго наслаждались отпуском в Коломбо (Шри-Ланка), делившие одну комнату в хостеле «Miracle Colombo City».
Храмова Оксана
20:18

Храмова Оксана

Розовые парковки для дам в Китае: забота о женщинах или сексизм
Розовые парковки для дам в Китае: забота о женщинах или сексизм В китайском городе Куньмин появились парковочные зоны, предназначенные специально для водителей женского пола.
В Судане опять объявили о геноциде 14:13

В Судане опять объявили о геноциде

В этой северо-восточной африканской стране в очередной раз обострилась ситуация, миллионы жителей бежали из Судана или погибли.
В Албании на глубине 330 футов обнаружено самое большое в мире подземное термальное озеро 14:10

В Албании на глубине 330 футов обнаружено самое большое в мире подземное термальное озеро

Исследователи из Чехии впервые обнаружили озеро четыре года назад, но в то время у них не было подходящих инструментов для его измерения.
Цукерберг предупредил сотрудников, что им предстоит «напряжённый год». Он только что уволил 3600 человек 14:00

Цукерберг предупредил сотрудников, что им предстоит «напряжённый год». Он только что уволил 3600 человек

Одна сотрудница Meta написала в LinkedIn в понедельник, что её уволили после того, как она получила оценку «превосходит ожидания» в полугодовой аттестации.
В Китае продают высушенную мандариновую кожуру за 10 тысяч долларов за килограмм, в чем ее ценность 13:54

В Китае продают высушенную мандариновую кожуру за 10 тысяч долларов за килограмм, в чем ее ценность

В одном из регионов особый состав воды и почвы насыщают эти фрукты массой полезных компонентов.
Юные иностранные туристы скончались в Лаосе от отравления метанолом 12:30

Юные иностранные туристы скончались в Лаосе от отравления метанолом

Отец погибшей австралийской девушки-подростка потребовал от властей страны тщательного расследования.
Apple тоже переименовала Мексиканский залив на американских картах 12:06

Apple тоже переименовала Мексиканский залив на американских картах

Пока изменения доступны только пользователям в США, однако в перспективе компания намерена внести их для пользователей всего мира.
Во рту свиней ученые вырастили человеческие зубы, этот факт может стать прорывом в стоматологии 11:57

Во рту свиней ученые вырастили человеческие зубы, этот факт может стать прорывом в стоматологии

Исследователи рассчитывают, что новый метод поможет решить проблему функциональной биологической замены зубов тем, кто в этом нуждается.
Археологи нашли в Нидерландах «дьявольские деньги» 11:12

Археологи нашли в Нидерландах «дьявольские деньги»

Голландские ученые возле деревни Хензинген обнаружили сразу три клада монет из золота и серебра эпохи Средневековья.
В московском магазине «Дикси» продавали начиненные ртутью пирожки 11:06

В московском магазине «Дикси» продавали начиненные ртутью пирожки

По словам пострадавших, они заметили шарики с ртутью в начинке хлебобулочных изделий.
В Великобританию вернулись змеи, которые считались исчезнувшими на островах еще 300 тысяч лет назад 09:58

В Великобританию вернулись змеи, которые считались исчезнувшими на островах еще 300 тысяч лет назад

Такие пресмыкающиеся сегодня распространены в Европе, Малой Азии и на Кавказе.
Новости СМИ2