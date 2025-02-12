Думая, что принимает участие в инсценированной свадьбе, женщина на самом деле вышла замуж

Некоторое время назад кавалер пригласил даму поехать в Сидней, и там организовал необычную вечеринку, попросив нашу героиню нарядиться в белое платье.

Та подумала, что речь идёт о так называемой «белой вечеринке» (на которой все щеголяют в белых нарядах), но вместо этого попала на праздник, подозрительно напоминавший свадьбу.

Мужчина тут же всё объяснил, якобы он замыслил устроить фальшивую шутливую свадьбу, чтобы повысить свою популярность в соцсетях, и попросил даму подыграть.

Женщина согласилась побыть ненастоящей невестой, но через несколько недель с ужасом и негодованием узнала, что церемония была официальной, и теперь она по-настоящему замужем.

Суд удовлетворил требование истицы о признании брака незаконным и об аннулировании его.

Судья добавил, что порой решения о свадьбах принимаются импульсивно, но это явно был не тот случай.

Невеста действительно ни о чём не догадывалась, полагая, что стала участницей всего лишь розыгрыша.