Странные столбики возле парикмахерских в США: что они означают

В далеком прошлом, когда парикмахеры назывались цирюльниками, в их обязанности часто входили не только стрижка волос и бритье.

Работники во многих цирюльнях также вырывали зубы, пускали кровь и совершали ряд других простейших мини-операций. Особенно популярным было кровопускание, которым в те времена лечили чуть ли не все болезни.

После удаления зуба или пускания крови цирюльники стирали окровавленные следы, чтобы потом снова пустить их в дело. После стирки бинты развешивались сушиться на специальных столбах со следами крови.

Так посетители видели, что в этом учреждении можно не только постричься, но и получить некоторые медицинские услуги. От ветра ткань развевалась и заматывалась вокруг столба, образуя красно-белые полосы.

Постепенно удаление зубов и кровопускание перешло полностью в руки хирургов и зубных врачей. В Англии договорились белые столбы с красными полосами устанавливать возле зубных кабинетов. Бело-синие столбики появлялись возле заведений цирюльников.

С течением времени в США возле барбершопов стали появляться уже трехцветные декоративные элементы: красно-бело-синие. Они не только совмещали в себе традиционные варианты окраса столбиков прежних парикмахерских, но также соответствовали цветовой гамме американского флага.