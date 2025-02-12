Странные столбики возле парикмахерских в США: что они означают

14:40 2025-02-12
Странные столбики возле парикмахерских в США: что они означают

Такие декоративные элементы часто можно увидеть в американских фильмах возле барбершопов, но это не просто украшение, у него есть своя история.

В далеком прошлом, когда парикмахеры назывались цирюльниками, в их обязанности часто входили не только стрижка волос и бритье.

Работники во многих цирюльнях также вырывали зубы, пускали кровь и совершали ряд других простейших мини-операций. Особенно популярным было кровопускание, которым в те времена лечили чуть ли не все болезни.

После удаления зуба или пускания крови цирюльники стирали окровавленные следы, чтобы потом снова пустить их в дело. После стирки бинты развешивались сушиться на специальных столбах со следами крови.

Так посетители видели, что в этом учреждении можно не только постричься, но и получить некоторые медицинские услуги. От ветра ткань развевалась и заматывалась вокруг столба, образуя красно-белые полосы.

Постепенно удаление зубов и кровопускание перешло полностью в руки хирургов и зубных врачей. В Англии договорились белые столбы с красными полосами устанавливать возле зубных кабинетов. Бело-синие столбики появлялись возле заведений цирюльников.

С течением времени в США возле барбершопов стали появляться уже трехцветные декоративные элементы: красно-бело-синие. Они не только совмещали в себе традиционные варианты окраса столбиков прежних парикмахерских, но также соответствовали цветовой гамме американского флага.

admin
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