Уборщик выдал себя за стоматолога и удалил пациенту четыре передних зуба

Доктор Джемаль Шенаслан любезно принял пациента, несмотря на позднее время, но после осмотра огорошил Хакана тем, что придётся удалить четыре передних зуба.

На все возражения испуганного пациента стоматолог отвечал, что вообще-то он тут специалист, и ему решать. Кроме того, после Хакану сделают прекрасные протезы, куда лучше «родных» зубов.

Удаление состоялось, после чего несчастный мужчина отправился в аптеку за выписанным врачом лекарством.

Подозрения закрались в его сердце в тот момент, когда аптекарь обратил внимание на то, что на рецепте отсутствовала такая обязательная деталь, как личная печать доктора.

На следующий день Хакан вернулся в кабинет, где его встретил другой стоматолог, который пришёл от рассказа пациента в ужас.

Оказалось, что Джемаль — это уборщик, который приходит по вечерам убираться в помещении.

Пострадавший мужчина подал на обидчика в суд, и недавно мнимого стоматолога приговорили к 2,5 годам тюремного заключения.