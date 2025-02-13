Жена не получила обещанный интим на день рождения и оказалась за решёткой за избиение мужа

Мужчина рассказал несколько другую историю.

В тот день у жены был день рождения, и ей был обещан пикантный подарок — некий особенный праздничный секс.

Вот только муж так утомился, что заснул.

Не получив свой презент, дама набросилась на обидчика, избивая его руками и телефоном, так что он был вынужден обороняться и действительно оттолкнул драчунью.

Выслушав обе стороны конфликта, представители власти решили, что наиболее агрессивной личностью является всё-таки жена.