Умирающий мужчина признался жене и дочке, что он разыскиваемый преступник

Житель Огайо (США) поведал любимым женщинам, что когда-то его звали Тед Конрад, и он — разыскиваемый преступник.
В 1969 году Тед работал в банке и как-то раз просто набил сумку деньгами и ушёл на все четыре стороны, сменив имя.
Добыча вора составила 219000 долларов, что позволило ему начать новую жизнь и чуть позже познакомиться со своей будущей женой.
Эшли, дочка Томаса (или Теда?), призналась, что было не так-то легко простить папу, пусть даже находившегося на пороге смерти.
Мужчина скончался через два месяца после своего признания.
Супруга и дочь никому не открыли его тайну вплоть до самой кончины отца семейства.
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