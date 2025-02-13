Умирающий мужчина признался жене и дочке, что он разыскиваемый преступник

Житель Огайо (США) поведал любимым женщинам, что когда-то его звали Тед Конрад, и он — разыскиваемый преступник.

В 1969 году Тед работал в банке и как-то раз просто набил сумку деньгами и ушёл на все четыре стороны, сменив имя.

Добыча вора составила 219000 долларов, что позволило ему начать новую жизнь и чуть позже познакомиться со своей будущей женой.

Эшли, дочка Томаса (или Теда?), призналась, что было не так-то легко простить папу, пусть даже находившегося на пороге смерти.

Мужчина скончался через два месяца после своего признания.

Супруга и дочь никому не открыли его тайну вплоть до самой кончины отца семейства.