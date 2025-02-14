В похоронном бюро, откуда распространялся ужасный запах, было обнаружено 189 разлагавшихся тел

Жители Пенроуза (Колорадо, США) начали жаловаться властям на ужасающий запах.

И хотя владелец похоронного бюро перестал выходить на связь и отвечать на телефонные звонки, удалось выяснить, что у «Return to Nature Funeral Home» долгое время копились большие финансовые проблемы.

Кончилось тем, что местный крематорий отказался сотрудничать с бюро, влезшим в долги.

Теперь к расследованию мрачного инцидента подключились специалисты из ФБР, которые помогают идентифицировать останки.

Некоторые разложились настолько, что их исследование крайне затруднено.