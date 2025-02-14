В похоронном бюро, откуда распространялся ужасный запах, было обнаружено 189 разлагавшихся тел

19:02 2025-02-14
В похоронном бюро, откуда распространялся ужасный запах, было обнаружено 189 разлагавшихся тел

Получив ордер на обыск здания, полицейские обнаружили 189 разлагавшихся тел, которые не были вовремя ни кремированы, ни должным образом захоронены.

Жители Пенроуза (Колорадо, США) начали жаловаться властям на ужасающий запах.

И хотя владелец похоронного бюро перестал выходить на связь и отвечать на телефонные звонки, удалось выяснить, что у «Return to Nature Funeral Home» долгое время копились большие финансовые проблемы.

Кончилось тем, что местный крематорий отказался сотрудничать с бюро, влезшим в долги.

Теперь к расследованию мрачного инцидента подключились специалисты из ФБР, которые помогают идентифицировать останки.

Некоторые разложились настолько, что их исследование крайне затруднено.

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