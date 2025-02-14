Причиной смерти семилетней девочки стал воздушный шар

Спустя несколько дней мама, вошедшая в комнату дочери, испытала самый большой шок в своей жизни.

Её маленькая дочка лежала на полу без признаков жизни с шаром на голове.

Видимо, девочка сдула шарик, а после из любопытства надела его себе на голову.

В ходе расследования предстоит выяснить, скончалась ли малышка от удушья или же от отравления гелием, которым был наполнен шар.

Чанна обнародовала душераздирающую историю своего горя не просто так, а ради предупреждения всем родителям.

Даже шарики могут представлять опасность для детей, причём смертельную.