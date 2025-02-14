Поссорившись с мужем, жена забрала его деньги и паспорт и бросила мужчину на курорте

Супруга так разгневалась на мужа, что сбежала из отеля, прихватив с собой все деньги и паспорт благоверного.

И хотя у туриста остался авиабилет на родину, воспользоваться им без документов невозможно. Однако, сотрудники туристической полиции не бросили мужчину в необычной беде.

Незнакомцу предоставили временное жильё, а после его перевезли в Бангкок, где он смог обратиться в посольство — там ему посодействуют с возвращением в Великобританию.