Поссорившись с мужем, жена забрала его деньги и паспорт и бросила мужчину на курорте

19:11 2025-02-14
Поссорившись с мужем, жена забрала его деньги и паспорт и бросила мужчину на курорте

В туристическую полицию Пхукета (Таиланд) обратился за помощью житель Великобритании, чья ссора с женой возымела катастрофические последствия.

Супруга так разгневалась на мужа, что сбежала из отеля, прихватив с собой все деньги и паспорт благоверного.

И хотя у туриста остался авиабилет на родину, воспользоваться им без документов невозможно. Однако, сотрудники туристической полиции не бросили мужчину в необычной беде.

Незнакомцу предоставили временное жильё, а после его перевезли в Бангкок, где он смог обратиться в посольство — там ему посодействуют с возвращением в Великобританию.

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