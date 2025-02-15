Мотивирующая история Хулио Иглесиаса, которая заставит вас стать оптимистом

11:02 2025-02-15
Мотивирующая история Хулио Иглесиаса, которая заставит вас стать оптимистом

Знаменитый на весь мир музыкант и исполнитель, в начале жизненного пути был далек от творчества и собирался стать успешным футболистом.

Хулио Иглесиас когда-то был вратарем молодежной команды мадридского "Реала" и считался очень многообещающим спортсменом. Футболом он занимался с раннего возраста и намеревался стать выдающимся голкипером.  Однако у жизни на него были свои планы.

Однажды Хулио попал в серьезную автокатастрофу и надолго оказался на больничной койке. Там врачи сообщили ему ужасную новость: с карьерой футболиста придется завязывать навсегда.

Медики принесли ему в больницу гитару, чтобы он разрабатывал руки после тяжелейшей аварии, восстанавливал мелкую моторику чуть ли не с нуля.

И вот Хулио Иглесиас, несостоявшийся футболист, волей случая становится известнейшим и талантливейшим музыкантом. Легендарный исполнитель в итоге продал 300 000 000 музыкальных альбомов и превратился в одного из самых успешных вокалистов за всю историю музыки.

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