Мотивирующая история Хулио Иглесиаса, которая заставит вас стать оптимистом

Хулио Иглесиас когда-то был вратарем молодежной команды мадридского "Реала" и считался очень многообещающим спортсменом. Футболом он занимался с раннего возраста и намеревался стать выдающимся голкипером. Однако у жизни на него были свои планы.

Однажды Хулио попал в серьезную автокатастрофу и надолго оказался на больничной койке. Там врачи сообщили ему ужасную новость: с карьерой футболиста придется завязывать навсегда.

Медики принесли ему в больницу гитару, чтобы он разрабатывал руки после тяжелейшей аварии, восстанавливал мелкую моторику чуть ли не с нуля.

И вот Хулио Иглесиас, несостоявшийся футболист, волей случая становится известнейшим и талантливейшим музыкантом. Легендарный исполнитель в итоге продал 300 000 000 музыкальных альбомов и превратился в одного из самых успешных вокалистов за всю историю музыки.