Всё происходящее в её ванной комнате было видно со школьной игровой площадки

Записка была довольно вежливой, но содержала пугающую информацию.

Директор учебного заведения уведомлял Мэг, что всё, что происходит в её ванной комнате, отлично видно со школьной игровой площадки.

Он также просил даму о приобретении жалюзи на окно, чтобы впредь была защищена и скромность нашей героини, и скромность школьников.

Мэг всегда думала, что её текстурированное стекло на окне в ванной комнате отлично справляется с тем, чтобы ограничить обзор.

Теперь смутившаяся Мэг не знает, как ей вообще выходить из дома, и даже подумывает о переезде.