Всё происходящее в её ванной комнате было видно со школьной игровой площадки

18:32 2025-02-15
Всё происходящее в её ванной комнате было видно со школьной игровой площадки

Получив послание, оставленное в почтовом ящике директором местной школы, женщина по имени Мэг и смутилась, и ужаснулась.

Slide 1

Записка была довольно вежливой, но содержала пугающую информацию.

Директор учебного заведения уведомлял Мэг, что всё, что происходит в её ванной комнате, отлично видно со школьной игровой площадки.

Он также просил даму о приобретении жалюзи на окно, чтобы впредь была защищена и скромность нашей героини, и скромность школьников.

Мэг всегда думала, что её текстурированное стекло на окне в ванной комнате отлично справляется с тем, чтобы ограничить обзор.

Теперь смутившаяся Мэг не знает, как ей вообще выходить из дома, и даже подумывает о переезде.

Показать следующие комментарии
Фото
admin
18:40
Престарелый муж вот уже 27 лет пытается развестись с женой
Престарелый муж вот уже 27 лет пытается развестись с женой Нирмал Сингх Панесар женился в 1963 году, и первое время его брак с Парамджит Каур Панесар был вполне благополучен.
admin
18:28
Авария на шоссе стала причиной шоу фейерверков
Авария на шоссе стала причиной шоу фейерверков Всё произошло из-за легкового автомобиля, врезавшегося в грузовик, прицеп которого был забит фейерверками на сумму примерно 100000 долларов.
admin
18:24
На пляже Порт-Бич в Австралии к отдыхающим пожелал присоединиться кит
На пляже Порт-Бич в Австралии к отдыхающим пожелал присоединиться кит Морское животное выплыло на мелководье и практически сразу оказалось окружено купавшимися зеваками, которые подплывали к киту совсем близко и даже отваживались прикасаться к нему.
Храмова Оксана
11:40

Храмова Оксана

В Италии на крыше завода Fiat обустроена настоящая гоночная трасса
В Италии на крыше завода Fiat обустроена настоящая гоночная трасса Сегодня это одна из любимых достопримечательностей, которую спешат посмотреть туристы наравне со средневековыми памятниками Римской империи.
Храмова Оксана
11:02

Храмова Оксана

Мотивирующая история Хулио Иглесиаса, которая заставит вас стать оптимистом
Мотивирующая история Хулио Иглесиаса, которая заставит вас стать оптимистом Знаменитый на весь мир музыкант и исполнитель, в начале жизненного пути был далек от творчества и собирался стать успешным футболистом.
Новости СМИ2